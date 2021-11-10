Максим Резник заявил о своей невиновности по делу о хранении наркотиков

Правоохранители доставили в суд бывшего петербургского парламентария Максима Резника, который проходит в качестве обвиняемого по делу о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта.

Резник отказался общаться с журналистами, которые собрались у здания Октябрьского районного суда, однако заявил, что не считает себя виновным, пишет ФАН.

«Все вопросы к адвокату. Я не буду отвечать перед заседанием ни на какие вопросы», — заявил Максим Резник.

В марте текущего года в Сети были опубликованы фотографии и видео, на которых можно заметить тогда еще депутата петербургского ЗакСа в квартире, куда полицейские нагрянули для проведения оперативных мероприятий в рамках расследования дела о незаконном хранении наркотических средств. Тогда Резник заявил стражам порядка, что находится в гостях у своего родственника Ивана Дорофеева. Его отпустили до завершения обыска. После сбора доказательной базы экс-депутату предъявили обвинение по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). Резника задержали 17 июня, на следующий день его поместили под домашний арест.