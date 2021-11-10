Вакцины от коронавируса могут подвергнуться ежегодной модернизации

Появление новых штаммов коронавирусной инфекции может потребовать модернизации вакцин. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

По словам эксперта организации, модернизация противокоронавирусных вакцин может проводиться ежегодно. Все существующие на сегодняшний день вакцины эффективны против коронавируса, однако исследователи изучают возможность их модернизации на случай появления новых штаммов, отметила Сваминатан, отвечая на вопросы пользователей социальной сети Twitter.

«Нам нужно быть готовыми. На настоящий момент мы не знаем, будут ли вакцины оставаться действенными против всех вариантов», — объяснила она.

Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов формирования антител к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, подтвердивших свою безопасность. Как сообщает телеканал «360», около половины представителей российской сферы бизнеса привили 80% сотрудников от коронавируса.