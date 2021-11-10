Член СФ Клишас заявил, что обязательная вакцинация не нарушает конституционные права россиян

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал принудительную вакцинацию против коронавируса.

По словам специалиста, введение данной медицинской процедуры для всех граждан Российской Федерации не противоречит статьям Конституции. При этом Клишас подчеркнул, что реализация подобной инициативы возможна только через принятие соответствующего федерального закона.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от коронавируса необходимо сделать обязательной. По словам медика, только так можно победить распространение вируса.

Вирусолог Петр Чумаков выступил за принудительную вакцинацию от коронавируса. Он подчеркнул, что противники данной медицинской процедуры приводят абсурдные доводы, а их поддержка со стороны некоторых врачей только усугубляет ситуацию, передает телеканал «360».