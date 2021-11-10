В Сети появились эксклюзивные кадры по делу нарколаборатории, где был задержан экс-депутат Резник

Видеозапись, на которой мужчина, похожий на бывшего депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника, посещает адрес, по которому была расположена нарколаборатория, появилась в распоряжении ФАН.

Кадры были сделаны задолго до событий 9 марта 2021 года, когда Резнику удалось избежать задержания из-за депутатского статуса. В апреле 2020 года человек, похожий на него, был замечен в подъезде дома на канале Грибоедова, где, по версии следствия, родственник парламентария Иван Дорофеев организовал торговлю запрещенными веществами.

В распоряжении ФАН также появился фрагмент, на котором мужчина, похожий на Дорофеева, передает неизвестному гражданину некий сверток, после чего предположительно получает от него деньги и пересчитывает их.

В отношении Максима Резника было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). С 18 июня он находится под домашним арестом. Все имеющиеся материалы были приобщены к делу.