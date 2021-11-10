Заболевшую COVID-19 свердловчанку наказали за прогулку во дворе

Жительницу города Серов Свердловской области Светлану Семенову оштрафовали на 15 000 рублей за то, что она вышла во двор своего дома, будучи больной COVID-19.

Оказалось, что женщина вышла покормить собаку, но именно в этот момент ее заметила соседка Алла. Законопослушная гражданка поспешила донести информацию о нарушении самоизоляции в правоохранительные органы.

Приехавший на место участковый сфотографировал Семенову в огороде и инициировал административное дело по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

На следующий день после визита представителя исполнительной власти Светлана получила отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, однако дело уже было запущено. Еще через несколько дней история дошла до регионального управления Роспотребнадзора, а после и до городского суда.

«Семенова С.А., являясь лицом, заболевшим коронавирусной инфекцией, нарушила режим обязательной изоляции, покинула место фактического проживания», — указано в решении суда.

По словам «диссидентки», суд не принял во внимание ее доводы — женщина находилась на частной территории, ПЦР-тест был отрицательным, собака голодала не один день, а сумма в 15 000 рублей для нее непосильна. Тем не менее женщину, попавшую в поле зрения зоркой соседки, обязали в течении двух месяцев выплатить штраф.

pixabay.com /

Ситуация крайне возмутила депутата ГД Антона Шипулина. В Instagram он встал на сторону свердловчанки и пригрозил, что намерен обратиться в прокуратуру с просьбой проверить «законность и адекватность» приговора, вынесенного Светлане.

«Глазам своим не поверил, когда увидел эту новость. Когда у нас в стране снова стали писать доносы на соседей? Почему ни полиция, ни суд не учли, что все произошло на территории частного дома? Какой-то абсурд на ровном месте», — написал Шипулин.

Депутат согласился с тем, что требования Роспотребнадзора и меры предосторожности соблюдать необходимо, однако превращать борьбу с нарушителями в «безумие» нельзя.

Журналист и писатель Марина Ахмедова тоже не осталась равнодушной к истории с «поимкой» нарушительницы самоизоляции. Но внимание Ахмедовой привлекла соседка Алла:

«Можно поблагодарить суд за очень разумные решения, поощряющие практику доносов, и за изобличение главных врагов страны — болеющих женщин с детьми, не желающих, чтобы их собаки умерли от голода».

vologda-oblast.ru / Правительство Вологодской области

Однако, по словам сотрудников Серовского районного суда, у этой истории есть обратная сторона. Они сообщили, что проштрафившаяся попросту выдумала рассказ про собаку, надеясь избежать наказания.

В момент, когда Светлану посетил участковый, она спряталась от него в кустах с мешком картошки. Кроме того, заверили в суде, сперва женщина сказала полицейскому, что устала сидеть в четырех стенах и захотела прогуляться.

«Это жительница не частного, а двухэтажного многоквартирного дома на улице Павлика Морозова. Женщина десять дней отсидела на изоляции, а потом вышла прогуляться, когда ее заметила соседка и сообщила в полицию», — вступились за Аллу в суде.

Сотрудники суда заявили, что Семенова «почувствовала, что дело пахнет штрафом» и изменила свои показания.

Ранее стало известно, что бывший заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Цолоев совершил нападение на главврача московского НИИ глазных болезней.