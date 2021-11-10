Минобороны Польши сообщило о задержании проникших на территорию страны мигрантов

Пресс-служба оборонного ведомства Польши рассказала о том, что сотрудники пограничной службы поймали всех нелегальных мигрантов, незаконно проникших на территорию страны.

Не так давно сообщалось о том, что двум большим группам беженцев удалось незаконно попасть на территорию Польши. Для этого мигранты разрушили ограждение, установленное на границе государства с Белоруссией.

Вторжение произошло в районе местностей Беловежа и Крынки. В каждой группе было примерно несколько десятков человек. Некоторые мигранты вернулись на белорусскую сторону. С задержанными беженцами работают следователи.