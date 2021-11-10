Нижняя палата парламента Японии избрала 101-м премьер-министром Фумио Кисиду

Глава правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида избран 101-м премьер-министром страны. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Нижняя палата японского парламента переизбрала Фумио Кисиду на пост премьера. Большинство депутатов проголосовали за его кандидатуру — 297 человек.

Премьер-министр выбирается по решению парламентариев. Партии выдвигают своих кандидатов, побеждает тот, за кого проголосовало большинство. Каждая политсила предлагает своего представителя, как правило, лидера. Переизбрание Кисиды считалось предсказуемым, поскольку правящая партия имеет более половины депутатских портфелей.

Правительство Японии ранее ушло в отставку полным составом, сообщает телеканал «360». Распущенный кабмин избрали 4 октября из-за выдвижения Кисиды на пост премьер-министра, но через десять дней распустили нижнюю палату из-за истечения срока ее полномочий. Выборы нового собрания прошли 31 октября.