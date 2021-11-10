Польских силовиков обвинили в избиении курдских беженцев на границе с Белоруссией

Сотрудников польских силовых структур обвинили в избиении курдских беженцев на границе с Белоруссией. Об обнаружении стихийного лагеря избитых мигрантов заявили представители белорусского Государственного пограничного комитета в своем Telegram-канале.

Речь шла о четырех курдских мужчинах, на теле которых имелись различные травмы и следы применения физической силы. Сотрудники погранкомитета рассказали, что приезжих задержали на территории Польши, где мигранты искали защиты и предоставления статуса беженца. Об этом белорусам поведали сами курды.

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией обострился 8 ноября. Тогда многотысячная группа приезжих подошла к польской границе с белорусской стороны, осталась в приграничной зоне и несколько раз пыталась проникнуть на территорию европейского государства.