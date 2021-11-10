Байден заявил, что президенты России и Китая не верят в эффективность демократии

Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин выразили сомнения в эффективности демократических систем, заявил глава Белого дома Джо Байден.

Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Демократической партии. По его словам, главы России и Китая на недавних переговорах «Большой двадцатки» якобы намекнули ему на неспособность функционирования демократии в XXI веке, так как для достижения общей позиции сторонам необходимо слишком много времени.

«Может ли американская демократическая система добиваться успеха. Мой ответ состоит в том, что мы не просто можем добиться успеха, а мы должны сделать это», — добавил он.

Ранее стало известно, что Байден уснул во время выступления его коллег на климатической конференции в Глазго. В этот момент на него были направлены объективы телекамер.