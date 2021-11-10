Три человека из съемочной команды фильма «Неудержимые-4» получили ранения на съемках

Каскадер, техник и оператор стали жертвами случайного стечения обстоятельств на съемках кинокартины «Неудержимые-4» в Салониках.

Телеканал Mega сообщает, что пострадали два техника и каскадер Джейсона Стетхема. Первый трагический случай произошел во время съемки одной из водных сцен. Один из техников упал с судна, где проходили съемки, и получил серьезные травмы. Состояние мужчины оценивается медиками как критическое.

Второй жертвой кинопроизводства стал оператор. На него совершил наезд каскадер, который выполнял опасный трюк. Третьим пострадавшим был сам каскадер. Он получил травмы во время съемок сцены, где он выполнял сложный прыжок с машины на машину. Несмотря на произошедшие печальные инциденты, съемки фильма продолжаются в соответствии с графиком.