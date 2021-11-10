Актриса Ирина Мирошниченко вспомнила связанный с Никитой Михалковым забавный случай

Народная артистка РСФСР, 79-летняя актриса и певица Ирина Мирошниченко считалась одной из самых красивых женщин в 60-е годы. Звезда рассказала, почему режиссер Никита Михалков не решался подойти к ней на съемках мелодрамы «Я шагаю по Москве».

Актриса Ирина Мирошниченко стала героиней очередного выпуска ток-шоу «Судьба человека», выходящего в эфире телеканала «Россия-1». Отвечая на вопрос ведущего Бориса Корчевникова, испытывала ли она чувства к Михалкову на съемках фильма, Мирошниченко вспомнила забавный случай из далекого прошлого.

Как рассказала звезда, эта ситуация произошла на одном из юбилеев, проходившем в Доме кино. Среди гостей мероприятия оказались Мирошниченко и Михалков. Речь в какой-то момент зашла о фильме «Я шагаю по Москве», и факт того, что партнерша Михалкова по съемочной площадке в то время училась на первом курсе вуза, немало его удивил.

«Я-то думал, что ты меня старше чуть ли не вдвое. Поэтому я за тобой и не ухлестывал», — вспомнила слова актера Мирошниченко.

Героиня передачи уточнила, что рядом с ними в тот момент находилась супруга. Несмотря на это, звезды рассмеялись и заключили друг друга в объятия.