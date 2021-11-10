Журналист Корнелиус полагает, что Германии придется «заморозить» газопровод «СП-2»

Новому Правительству Германии нужно пойти на крайние меры, чтобы избавиться от проблемной «российской газовой зависимости». С таким призывом выступил обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус.

Журналист утверждает, что «российская газовая зависимость» досталась новому кабмину от предшественников. Допуск трубопровода «Северный поток — 2» к эксплуатации является самым важным политическим решением, подчеркнул автор статьи.

«Которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему», — констатировал Корнелиус.

Обозреватель также допустил, что Германии придется «заморозить» газопровод «СП-2» ради политических целей.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG проходит сертификацию. Еврокомиссия и немецкий регулятор должны вынести вердикт о вводе «Северного потока — 2» в эксплуатацию. Сертификация может завершиться в январе 2022 года, информирует телеканал «360».