Кличко мечтает разобраться на ринге с украинскими политиками

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что периодически представляет себе, как выходит на ринг с политическими оппонентами.

По его словам, такие мысли приходят к нему, когда он видит, что политики нагло врут прямо в глаза, а он знает правду.

«Ты начинаешь ему объяснять о правильных вещах, но он все равно врет, и думаешь: "Блин, попался бы ты мне когда-нибудь в ринге, я бы тебе, конечно, дал"», — сказал украинский градоначальник в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном.

Ранее Кличко опроверг слухи о том, что он якобы хочет «сломать ногу» президенту России Владимиру Путину. Политик отшутился, что боксеры обычно «ломают нос». Поэтому информационным изданиям не стоит верить всяким сплетням, резюмировал мэр украинской столицы.