Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Правительство Японии, сформированное в начале октября, ушло в отставку в полном составе. Оно было избрано в связи с назначением Фумио Кисиды на пост премьер-министра страны.

Нижнюю палату парламента распустили 14 октября из-за истечения срока полномочий, в конце прошлого месяца состоялись выборы нового состава, сообщило «Киодо». Более половины мест получили представители Либерально-демократической партии. По итогам выборов фракция получила 261 место из 465 возможных.

В среду состоится особая сессия, на которой предстоит избрать нового премьера. Эту должность вновь займет Кисида. Затем он озвучит состав нового правительства.

В состав кабмина войдут почти все министры из предыдущего состава. Исключение составит только глава МИД Японии. Бывший министр иностранных дел Тосимицу Мотэги стал генеральным секретарем партии. Внешнеполитическое ведомство возглавит Есимаса Хаяси.