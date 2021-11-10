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Варшава выступит за ужесточение санкций против Минска на заседании Евросовета

Политика
Варшава выступит за ужесточение санкций против Минска на заседании Евросовета

Польские власти настаивают на усилении санкций против Белоруссии. С таким предложением Варшава планирует выступить на ближайшем заседании Евросовета.

Встреча Евросовета запланирована на декабрь, однако польскую сторону не устраивает такое долгое ожидание. По словам премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, он надеется, что заседание перенесут на более ранний срок.

«Возможно раньше, если не будет возможности встретиться физически, то в форме видеоконференции, я тогда подниму вопрос об усилении санкций», — заявил глава польского правительства в ходе беседы с депутатами парламента.

Действующие санкции против Белоруссии распространяются на определенных людей, которым запрещен въезд в страны Евросоюза. Варшава намерена не останавливаться на одних ограничениях и будет выступать за долгосрочные экономические санкции.

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