Совфед: проект ПКоАП даст возможность оплатить половину штрафа за негрубые нарушения

Проект процессуального кодекса об административных правонарушениях предусматривает возможность оплатить штрафы со скидкой в 50% за негрубые нарушения. Об этом рассказали в Совете Федерации РФ.

Возможность оплатить половину штрафа распространяется на несвоевременную замену паспорта или пропуск срока подачи декларации. Воспользоваться скидкой можно в течение 20 дней, пишет ТАСС.

«Это правило в проекте ПКоАП действует для всех нарушений, не являющихся грубыми, за некоторыми исключениями. Так, уплптить штраф в половинном размере в течение 20 дней можно за несвоевременную замену гражданином паспорта», — отметила сенатор Ирина Рукавишникова.

По словам спикера Совфеда, правила распространяются не только на физических лиц, но и на предпринимателей. Сейчас, согласно КоАП РФ, есть возможность оплатить штраф со скидкой 50% за большинство нарушений ПДД.