Байден опоздал на встречу с журналистами в Огайо из-за «вопросов внешней политики»

Президент США Джо Байден не отличился пунктуальностью во время интервью телевизионной станции в штате Огайо. Свое опоздание глава государства оправдал «вопросами внешней политики».

Конкретные причины несвоевременного прихода Байдена на встречу с журналистами остаются неизвестными. Глава Белого дома уделил представителям телевизионной станции всего семь минут, после чего уехал из студии. Перед этим он принес извинения своим собеседникам.

Инцидент прокомментировали в администрации президента США, однако каких-либо подробностей произошедшего там не уточнили.

«Как вы можете себе представить, вы знаете, мы не собираемся вникать в каждый аспект дня президента», — приводит сообщение Fox News.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Байден регулярно проводит встречи со своими советниками. Иногда переговоры длятся дольше запланированного времени.