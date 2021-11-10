«Ъ»: вторая встреча Путина и Байдена ожидается к 2022 году

Российский президент Владимир Путин и его коллега из Соединенных Штатов Джо Байден могут провести саммит в онлайн-формате уже до конца этого года. Очная встреча лидеров двух стран ожидается в 2022 году.

Как отметила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, конкретные сроки на данный момент неизвестны. Прокомментировать их не могут ни в Кремле, ни в Белом доме. Предположительно будут обсуждены договоренности, достигнутые по итогам саммита в Женеве. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что и российская, и американская стороны понимают необходимость встречи президентов.

«Детали еще до конца не согласованы, а потому ни в Кремле, ни в Белом доме не спешат раскрывать подробности», — сообщается в публикации.

Первый саммит президентов прошел в июне в Женеве. На встрече лидеры государств обсудили сотрудничество по стратегической стабильности, а также заявили о намерении начать обсуждения по кибербезопасности и обмену заключенными.