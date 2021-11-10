Вице-премьер Оверчук: Россия стала примером низкой эмиссии парниковых газов

Открытие сегмента переговоров высокого уровня СОР26 состоялось 9 ноября. Вице-премьер Алексей Оверчук поставил энергобаланс России в пример другим странам.

Выступая на международных переговорах по климату в Глазго, Оверчук перечислил последствия, с которыми приходится сталкиваться России. Он отметил таяние многолетней мерзлоты, лесные пожары. Москва предпринимает все усилия, чтобы остановить изменение климата.

«Восемьдесят шесть процентов нашей энергогенерации основано на энергии солнца, ветра, природного газа, атомных и гидростанций. Россия уже пример низкой эмиссии парниковых газов», — заявил Оверчук.

По мнению вице-премьера, каких-либо дискриминаций в доступе к чистым технологиям быть не должно. Россия готова сотрудничать с другими странами и совместными усилиями бороться с изменениями климата. Конференция СОР26 в Глазго продлится до 12 ноября.