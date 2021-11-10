Политолог Рар предсказал реакцию Берлина на выпады Украины и Польши против «СП–2»

Германия, которая вынуждена прислушиваться к мнению стран-членов Евросоюза и Украины, тем не менее не намерена ставить европейскую солидарность выше собственных интересов.

Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил немецкий политолог Александр Рар, по словам которого претензии Украины и Польши к Берлину по поводу запуска в работу «Северный поток – 2» не повлияют его решение не затягивать процесс сертификации нового российского газопровода.

Ранее украинская компании «Оператор ГТС Украины» направила немецкому Федеральному сетевому агентству заявку на участие в сертификации «Северного потока – 2», не скрывая того, что это было сделано, чтобы максимально замедлить данный процесс.

«У немцев свои отношения с Россией и ЕС, просто из-за европейской солидарности где-то ведутся переговоры с Польшей и с украинской стороной, потому что немцы хотят показать, что они все-таки солидарны. Но я не думаю, что это будет тормозить "Северный поток – 2" и накладывать новые проблемы на оперативные действия потока», — считает Александр Рар.

Эксперт уверен, что Германия сможет отстоять свои интересы в вопросе поставок газа из России, несмотря на давление Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, а давление оказывается очень серьезное. По его словам, Вашингтон и Брюссель пытаются убедить Берлин, что он не может принимать в данном вопросе самостоятельные решения, и если Германия твердо намерена продолжать сотрудничество с Россией, то США и ЕС хотят иметь какое-то отношение к этим разработкам. А также и Польша с Украиной пытаются использовать последние возможности, чтобы остановить процесс запуска нового газопровода.

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«Но уже поздно – поезд ушел. Они будут давить вечно, но вопрос – как? Немцы согласны с тем, что где-то нужно солидарность проявлять, но солидарность не идет так далеко, чтобы немцы себе в ущерб лишали себя выгоды, сотрудничества с Россией», — подчеркнул Александр Рар.

Германия, по его словам, в сложившейся ситуации вынуждена проводить консультации с соседями по поводу сертификации «Северного потока – 2», но она старается этот процесс не затягивать. В Германии есть силы, политики и бизнес-структуры, выступающие за новый газопровод, которые заинтересованы в том, чтобы сертификация состоялась как можно скорее. Правда, есть и те, кто выступает против, но эти силы полгода назад были гораздо страшными, чем сейчас.

Федеральное агентство новостей /

«Сейчас "Северный поток – 2" достроен и заработает. С другой стороны, консультации будут проводиться со всеми европейцами, Германия заинтересована, чтобы все решения внутри Европы принимались общим голосом, — добавил Александр Рар. — Для Европы это очень сложный проект».

По словам политолога, Германия уже не является настолько суверенным государством, чтобы заявить «мы так хотим и все» и стукнуть кулаком по столу. Теперь ей приходится учитывать мнение и интересы других европейцев, поэтому Берлин вынужден все по тысяче рез обсуждать с соседями и остальными членами ЕС, обладающими собственным взглядом на ситуацию.