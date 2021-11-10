Sohu: русские могут устроить американским монстрам в Черном море жаркий прием

Соединенные Штаты Америки направили на «задний двор» России в Черное море настоящих монстров – входящие в состав Шестого флота ВМС США боевые корабли Mount Whitney и Porter, и теперь Москве придется что-то с этим делать.

Об этом на страницах китайского издания Sohu, рассуждают аналитики, по словам которых, военные США намерены отработать взаимодействие на море с партнерами по НАТО, и не корабли, отправленные ими в Черное море, были выбраны не случайно.

«Американские военные направили настоящих монстров в Черное море», — говорится в материале китайского издания, перевод которого на русский язык публикует информационное агентство «ПолитРоссия».

Как напоминают авторы статьи, действия нечерноморских держав в данном регионе регламентируются конвенцией Монтре, которая ограничивает пребывание их военных кораблей в акватории Черного моря и запрещает проход туда авианосцев.

Поэтому Шестой флот и выбрал для отправки в Черное море ракетный эсминец Porter – один из самых боеспособных и потому опасных американских кораблей, из числа тех, что американцы могут отправить к южным рубежам России, не нарушая международные нормы, который вооружен крылатыми ракетами Tomahawk способных поражать цели на расстоянии более 1,5 тысяч километров, а также системой противоракетной обороны Aegis.

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Sarah Bir/Общественное достояние

Второй отправленный американцами в Черное море корабль тоже является весьма примечательной боевой единицей, отмечают авторы Sohu. Mount Whitney выполняет в Шестом флоте ВМС США функции флагманского корабля. Это штабное судно оборудовано сложнейшим электронным комплексом, предназначенным для сбора разведывательно-тактической информации и ее передачи в любую точку мира.

По мнению китайских экспертов, американский Военно-морской флот отправил в Черное море действительно сильные корабли – настоящих «морских монстров», с которыми теперь России придется иметь дело.

Но, напоминают авторы статьи, за Россией не просто так закрепилась репутация боевой нации, которую она не раз подтверждала в деле, жестко отвечая на провокации американских военных. Так, например, недавно корабли Военно-Морского флота России заблокировали в Японском море путь американскому эсминцу, прорвавшемуся в зону, где проходили совместные российско-китайские военно-морские учения.

Такой же жаркий прием, по мнению аналитиков Sohu, будет ждать в Черном море и американские корабли Porter и Mount Whitney, если он попытаются пересечь красную линию.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вошедшие в Черное море американские боевые корабли находятся под постоянным наблюдением, и любая попытка провокации с их стороны будет немедленно пресечена. В Китае эти слова российского министра прокомментировали, посоветовав экипажам Porter и Mount Whitney вести себя благоразумно и не провоцировать Россию.