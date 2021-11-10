США попросили Грузию достойно обращаться с заключенным в тюрьму Саакашвили

Власти Грузии должны удовлетворить потребности экс-президента страны Михаила Саакашвили в плане физического и ментального здоровья. С таким призывом выступили в Госдепе США.

Сейчас Саакашвили находится в Глданской тюремной клинике, куда его перевели из пенитенциарного учреждения города Рустави. Состояние политика ухудшилось из-за объявленной им голодовки.

«Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили честно и с достоинством, с соблюдением международных норм», — заявил в ходе брифинга представитель Госдепа США Нед Прайс.

Он добавил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией с осужденным политиком. Американские власти считают, что грузинские коллеги должны обеспечить Саакашвили адекватную медицинскую помощь.

Бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Он заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.