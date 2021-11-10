Аналитик Кочетков: Киеву не хватит одних только денег для преодоления газового кризиса

Украина может рассчитывать на прямые поставки газа из России только в случае политических уступок. Об этом изданию «Главред» заявил киевский аналитик Александр Кочетков.

Руководство страны виновато в подорожании голубого топлива. Киев должен был предусмотреть альтернативные закупки энергоносителей и реальный реверс газа. Сейчас же украина потеряла «лазейку по поставке угля» через Донбасс.

«Уже сейчас складывается ситуация, при которой для противодействия энергетическому кризису одних денег мало. Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму», — отметил Кочетков.

Президент Украины Владимир Зеленский в случае начала протестных акций из-за нехватки энергии будет действовать «максимально жестко». Киев готов идти на такие меры, только бы не покупать российский газ напрямую.