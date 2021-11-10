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Суд оштрафовал саратовского депутата от КПРФ Бондаренко за мелкое хулиганство

Общество
Суд оштрафовал саратовского депутата от КПРФ Бондаренко за мелкое хулиганство

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко получил штраф в размере тысячи рублей. Такое решение вынес Заводской районный суд города.

Бондаренко признан виновным в административном нарушении по статье о мелком хулиганстве. Депутата задержали в минувший вторник у здания областной думы за «правонарушение в выборный период», совершенное два месяца назад.

«Оштрафован. Суд над Николаем Бондаренко длился более восьми часов. Буквально несколько минут назад депутат-коммунист вышел из дверей Заводского районного суда. Вердикт — штраф в размере тысяча рублей», — передает РИА Новости.

После завершения заседания суда Бондаренко заявил, что уже получил новую повестку для составления другого административного материала. Последний связан с нарушением организации проведения митингов, уточнил депутат.

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