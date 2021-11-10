Суд оштрафовал саратовского депутата от КПРФ Бондаренко за мелкое хулиганство

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко получил штраф в размере тысячи рублей. Такое решение вынес Заводской районный суд города.

Бондаренко признан виновным в административном нарушении по статье о мелком хулиганстве. Депутата задержали в минувший вторник у здания областной думы за «правонарушение в выборный период», совершенное два месяца назад.

«Оштрафован. Суд над Николаем Бондаренко длился более восьми часов. Буквально несколько минут назад депутат-коммунист вышел из дверей Заводского районного суда. Вердикт — штраф в размере тысяча рублей», — передает РИА Новости.

После завершения заседания суда Бондаренко заявил, что уже получил новую повестку для составления другого административного материала. Последний связан с нарушением организации проведения митингов, уточнил депутат.