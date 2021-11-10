Экс-глава Европарламента поразился откровенной и дружеской атмосфере на встрече с Лавровым

Бывший глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц накануне приехал в Москву для рабочих встреч, в ходе которых был удивлен приятной атмосферой на саммите с российскими представителями.

По словам политика, у него складывались совсем иные ожидания от предстоящего общения с коллегами из России. Однако открытая и конструктивная атмосфера приятно удивила не только Мартина Шульца, но и членов его команды.

«Беседа в Совете Федерации прошла в очень открытой, откровенной, конструктивной атмосфере, практически в дружеской атмосфере. Беседа с Сергеем Лавровым тоже отличалась подобной тональностью... Все происходило исключительно конструктивно и очень открыто и откровенно», — пояснил экс-глава Европарламента на собрании членов Германо-российского форума.

Мартин Шульц в рамках встречи с Сергеем Лавровым обсуждал двусторонние отношения Берлина и Москвы. Темой для диалога стало также взаимодействие Российской Федерации и Европейского союза. Шульц отметил, что заявил Лаврову, что РФ должна быть заинтересована в том, чтобы Европа была сильной и имела стабильную экономику.