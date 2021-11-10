Владимир Зеленский считает анекдоты на украинском языке самыми смешными

Самыми смешными анекдотами являются шутки на украинском языке. Таким мнением поделился президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом украинский лидер заявил во время поздравительной речи ко Дню украинской письменности и языка. Зеленский также добавил, что «мова» является украшением, придающим очарование всему.

«Колыбельные на украинском – самые ласковые. Стихи на украинском – самые романтичные. Анекдоты – самые забавные. Диалоги – самые откровенные. А признания на украинском языке в любви – самые ярые», — заявил Зеленский.

По мнению Зеленского, песни, звучащие на «мове» являются самыми душевными. Президент страны также в ходе своего поздравления назвал украинский язык непобедимым.