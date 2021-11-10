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Bloomberg: главы США и Китая проведут переговоры в формате онлайн на следующей неделе

Политика
Bloomberg: главы США и Китая проведут переговоры в формате онлайн на следующей неделе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет онлайн-переговоры с генеральным секретарем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет Bloomberg.

Саммит глав США и Китая должен пройти на следующей неделе. В ходе переговоров стороны не намерены обсуждать возобновление работы дипломатических представительств, подчеркнули источники издания. Официальные представители Государственного департамента Соединенных Штатов и Белый дом не комментировали эту новость.

Ранее советник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон ищет возможности существования с Пекином. Чиновник также упрекнул прежнюю власть в попытках изменить модель системы китайского правительства.

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