Москва запросила генсека ООН организовать арбитраж с США по выдаче дипломатических виз

Москва потребовала от генсека ООН задействовать механизм арбитражного разбирательства с Соединенными Штатами по урегулированию вопросов с выдачей виз российским дипломатам.

Ему необходимо рассмотреть и принять меры, предусмотренные разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях. По словам представителя России Сергея Леонидченко, иных вариантов не осталось. Об этом он сообщил во время заседания Шестого комитета Генассамблеи ООН по пункту повестки дня «Доклад Комитета по сношениям со страной пребывания».

«Данный раздел Соглашения, напомним, предполагает запуск арбитражного разбирательства между ООН и США для урегулирования ряда вопросов, на которые последовательно обращала внимание Генассамблея. Иных вариантов по сути не осталось», — сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что это именно тот случай, когда разговоры слишком затянулись и пора переходить к действиям. Соответствующий призыв был четко озвучен в рекомендациях Комитета, заключил Леонидченко.