Путин поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел

День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России 10 ноября. В честь этого события президент Владимир Путин обратился к работникам и ветеранам МВД.

Министерство внутренних дел всегда считалось одним из самых важных составляющих правоохранительной системы России, отметил Путин. Он напомнил, что сотрудники ведомства являются опорой государственности, защищая страну от внутренних угроз.

«Сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности, не жалея себя защищали родину и граждан от внутренних угроз, участвовали в решении важнейших общенациональных задач», — заявил глава государства.

Путин выразил благодарность руководству, личному составу и гражданскому персоналу МВД России за мужественность и профессиональную работу. В заключении президент отметил важность дальнейшего совершенствования работы представителей ведомства.