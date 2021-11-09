Мэр Киева Кличко: Путин принимает решения в соответствии с интересами России

Президент России Владимир Путин действует исключительно в интересах своей страны. Об этом заявил мэр Киева, известный украинский боксер Виталий Кличко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Решения российского лидера нередко идут вразрез с национальными интересами Украины. Именно это Кличко бы сказал Путину при встрече.

«Он как лидер своей страны делает все в интересах России, но эти интересы заходят за пределы Украины и входят в противоречие с Украиной. Он делает все в интересах увеличения российской империи, но это затрагивает наши национальные интересы», — заявил мэр Киева.

Взаимоотношения России и Украины заметно ухудшились после событий 2014 года. Верховная рада объявила Москву «агрессором» и обвинила во «вмешательстве» во внутренние дела страны. Кремль в свою очередь неоднократно заявлял, что выступает за политическое и экономическое развитие Украины.