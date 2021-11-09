Шойгу: Путин на совещаниях в Сочи особое внимание уделил развитию российских систем ПВО

Президент России Владимир Путин провел совещания в Сочи с руководством Минобороны РФ и заявил о важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

Речь идет о системах противоракетной обороны ближнего перехвата, которые разрабатывались еще в СССР. С-550 создавали в 1981-1988 годах в ЦКБ «Алмаз». После распада Советского союза созданный задел уничтожили.

«Рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550», — сообщил Шойгу.

Ранее стало известно, что Минобороны России может закупить несколько сотен беспилотников-камикадзе для охраны морских границ. Российские малогабаритные барражирующие боеприпасы для массированного применения способны самостоятельно находить корабли и выводить их из строя.