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Минская группа по безопасности обсудила похищение Украиной наблюдателя СЦКК

Политика
Минская группа по безопасности обсудила похищение Украиной наблюдателя СЦКК

Рабочая группа по вопросам безопасности приступила к очередному раунду переговоров в формате видеоконференции. Центральной темой обсуждения стал вопрос захвата украинскими военными наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре координации и контроля за соблюдением перемирия (СЦКК).

О главной теме переговоров сообщило издание «EurAsia Daily» со ссылкой на Telegram-канал «Представительство ДНР в СЦКК».

«Ключевыми вопросами повестки дня стали факты вероломного нарушения норм международного гуманитарного права украинскими вооруженными формированиями, а именно – незаконное удержание наблюдателя Представительства ЛНР в СЦКК, который был захвачен накануне заседания Контактной группы 13 октября», — отметил автор поста.

Кроме того, значительное внимание Минской рабочей группы было уделено усилению целенаправленных атак ВСУ, в том числе с применением ударных беспилотных летательных аппаратов, приведших к ранениям среди мирного населения, повреждениям объектов инфраструктуры и жилых домов.

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