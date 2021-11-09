Встреча глав МИД и Минобороны РФ с их коллегами из Франции пройдет 12 ноября

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны России Сергей Шойгу проведут двустороннюю встречу со своими французскими коллегами. Она состоится в кулуарах Международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября.

Российские министры обсудят с министром по делам Европы и иностранных дел Жаном-Ив Ле Дрианом и главой Министерства обороны Франции Флорансом Парли вопросы безопасности. Об этом сообщили представители французского дипломатического ведомства.

«В кулуарах Международной конференции по Ливии министр по делам Европы и иностранных дел [Жан-Ив Ле Дриан] и министр вооруженных сил Франции [Флоранс Парли] примут своих российских коллег, министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в Париже 12 ноября в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности», — следует из сообщения ведомства.

Сергей Лавров также ранее встретился с американским президентом Джо Байденом на полях саммита «Большой двадцатки». Он отметил, что не смог увидеться с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.