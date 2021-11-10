IT- долина на берегу Финского залива. Как и когда изменится промзона «Горская» в Петербурге

Фактическое преобразование промзоны «Горская» на берегу Финского залива в современный промышленно-деловой кластер Петербурга планируется начать в 2023 году. Об этом на брифинге в Медиагруппе «Патриот» рассказала руководитель департамента недвижимости и инвестиций Анна Прозорова.

По ее словам, в ближайшие два месяца должна быть завершена экспертиза всех документов, поданных в комитет по инвестициям городского правительства.

«После того, как экспертиза завершится, ожидаются решение о присвоении статуса стратегического инвестора компаниям, которые обратились, и распоряжение о предоставлении земельных участков в аренду на инвестиционных условиях. И мы сможем приступить к проектированию. Мы надеемся в 2023 году выйти на строительную площадку, начать воплощать этот проект», — сказала Прозорова.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В июне 2021 года, на полях ПМЭФ, правительство Петербурга подписало с ООО «Мегалайн» соглашение о реализации масштабного инфраструктурного проекта на территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений. Компания предлагает новую концепцию развития промзоны на берегу Финского залива, которая за последние десять лет превратилась в место для несанкционированных свалок и нелегальных мелких производств.

«Мы старались вписать проект в стратегию развития Санкт-Петербурга, — отметил замруководителя управления по инвестиционным проектам ООО «Мегалайн» Виктор Герман. — Направлением нашей площадки выбрано IT как наиболее перспективное. На территории в 128 тыс. га разместятся IT-компании, компании по искусственному интеллекту. Технологии для реализации разработок будут размещаться здесь же».

В результате в 30 километрах от центра Петербурга должен появиться некий аналог Кремниевой долины или Сколкова, отметили представители «Мегалайна». Плюс на территории будут отели и объекты формата Light Industrial (специальные сооружения площадью от 200 до 2000 квадратных метров, пользующихся особым спросом у представителей малого и среднего бизнеса). Все это будет способствовать формированию нового имиджа современной российской промышленности.

«Мировые тенденции говорят о том, что инновационные центры, производства, чистые цеха, офисы IT- компаний перемещаются в зоны с богатыми природными характеристиками. В рамках нашей концепции мы предлагаем городу территорию развития инноваций, карьерного, личностного роста, обрамленную красивой природой. Учитывая выгодное местоположение на берегу Финского залива, будет реализована общественно-туристическая зона: несколько отелей, конгрессно-выставочный центр, коливинги, общественные пространства», — добавила консультант-аналитик Елена Прозорова.

По ее словам, есть все основания полагать, что бизнес-туризм (посещение фабрик, производств, прохождение рабочих, студенческих практик) в России после пандемии быстро восстановится до прежних показателей — около 700 млрд рублей в год.

Уже сейчас разработчики ведут переговоры с потенциальными резидентами и партнерами. Так, достигнуты договоренности с компаниями «Марис Девелопмент» и «Складман» (кластер Light Industrial), подписано соглашение о сотрудничестве с компанией «ACCOR» в качестве будущего гостиничного оператора. Технопарк «Мордовия», компания «Джейсон Энд Партнерс Консалтинг» выразили заинтересованность сотрудничеством в рамках IT-кластера будущей «Горской».

Общий объем вложений превышает 60 млрд рублей. При этом подтвержденная бюджетная эффективность — более 31 миллиарда.