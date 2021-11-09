Пожилой мужчина погиб под колесами кроссовера BMW в Твери

В Заволжском районе Твери водитель BMW X5 совершил наезд на 74-летнего пенсионера. В результате ДТП мужчина погиб, не дожидаясь приезда бригады скорой помощи.

Смертельная авария произошла на нерегулируемом перекрестке в районе улицы 26 Июня. Пенсионер шел по обочине и начал переходить трассу, когда его сбил водитель на BMW X5. В результате наезда пожилой мужчина получил множественные травмы, от которых впоследствии скончался.

По факту аварии правоохранители начали проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства, которые привели к гибели пешехода. По ее результатам будет принято процессуальное решение.