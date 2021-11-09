Брутер назвал контрпродуктивной возможность разрыва отношений с Нидерландами из-за MH17

Москва не готова полностью разорвать отношения с Нидерландами, несмотря на антироссийскую позицию этой страны. К такому выводу пришел политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Эксперт напомнил о расследовании причин крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году. Голландские власти, которые занимаются этим делом, без суда и всякого разбирательства поспешили приписать России «причастность» к трагедии. Однако Москва все равно не разрывает связи с Амстердамом, поскольку понимает, что такое решение несет контрпродуктивный эффект.

Россия не станет самостоятельно отказываться от крупного экономического партнера в лице Нидерландов, которые представляют интерес для отечественных компаний. В то же время власти РФ регулярно напоминают голландцам о недопустимости политики безосновательных обвинений и противостояния.

«Нидерланды остаются важным торговым партнером для РФ, поэтому Москва не может взять и отказаться от отношений с ними. Во-вторых, такое число дел является стечением обстоятельств — по крайней мере, по скифскому золоту, а в-третьих, мы имеем дело с карманной юстицией, которая точно знает, какого результата она хочет добиться и какой в итоге получит», — отметил политолог в интервью «Экономике сегодня».

Как стало известно ранее, суд Голландии приобщил к делу MH17 расчеты «Алмаз-Антея». Российский концерн указал, что ракета от ЗРК «Бук» не могла сбить Boeing, передает телеканал «360».