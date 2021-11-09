Депутат Буцкая: демографическую проблему России решат семьи с тремя детьми

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что многодетные семьи спасут страну от вымирания, добавив, что каждой ячейке общества для этого необходима государственная помощь.

Буцкая разъяснила предложение директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина, которое заключалось в переводе денежных средств на счета детей, передает NEWS.ru. Деньги предлагалось высчитывать в 10% размере от налога на добычу полезных ископаемых. По мнению депутата Буцкой осуществление проекта будет осложнено рамками бюджета.

«Если предлагается где-то добавить, надо продолжить фразу для того, чтобы объяснить — а где отнять? Это система сообщающихся сосудов, это не безмерная бочка», — подчеркнула зампред комитета Госдумы.

Буцкая отметила, что в государстве нет лишних денежных средств. Но многодетным семьям необходимо оказывать поддержку. Каждый ребенок должен получать помощь, а каждая семья должна обладать информацией о том, какие пособия и выплаты для них заложены в бюджете.