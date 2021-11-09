Андрей Норкин заявил, что руководство ЛДНР должно обратиться к России с просьбой о военной помощи

Телеведущий Андрей Норкин стал героем нового выпуска проекта «Зона» Федерального агентства новостей. В ходе беседы с публицистом Игорем Кимаковским он обсудил будущее Донбасса.

По словам Норкина, у него давно сложилось радикальное мнение насчет этого региона, которое остается неизменным. Он добавил, что часто озвучивает свою позицию в прямых эфирах. Журналист считает, что Россия должна признать республики.

«Руководство республик должно официально обратиться к России с просьбой о военной помощи и мы должны ввести туда войска. У меня простая логика. Всегда тем, кто со мной не согласен, я задаю вопрос: когда в последний раз бомбили или обстреливали Абхазию или Южную Осетию после 2008 года? И никто мне не может ответить. Будут санкции. Но санкции всегда будут», — заявил телеведущий.

Полное интервью с Норкиным для проекта «Зона» можно посмотреть на сайте Федерального агентства новостей. В ходе беседы с Кимаковским журналист также поразмышлял на тему зоны комфорта в профессиональной деятельности.