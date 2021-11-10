Митрахович: Украину ждет жесткий энергокризис с буржуйками и светом по расписанию

Если Россия и Белоруссия в попытке принудить Киев к миру прибегнут к крайней мере и устроят Украине полную энергетическую блокаду, страна погрузится в жесткий энергокризис, подобный тем, которые в начале 1990-х годов пережили кавказские республики.

Об этом рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, выступая в эфире интернет-канала «Рой ТВ».

Как отметил эксперт, он не думает, что Россия без острой необходимости пойдет на такую крайнюю меру, как полная энергетическая блокада Украины

«Я всегда считал, что это опция на столе, которая будет применена в случае масштабного наступления в Донбассе», — заявил эксперт-энергетик.

И тогда, по его словам, Украина окажется в ситуации Еревана начала 1990-х годов, когда электричество подавалось по расписанию и жители многоэтажек устанавливали в своих квартирах печи-буржуйки, выводя их трубы в окна, чтобы хоть как-то обогреться зимой.

«Это возможно, если действительно будет блокада полноценная со стороны России и Белоруссии, то есть, если не поставляется уголь, не поставляется электричество из Белоруссии и из России, не поставляется еще уголь для металлургии и при этом прекращается транзит газа через Украину», — объяснил Митрахович.

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При этом эксперт добавил, что прекращение транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему может быть абсолютно легальным, так как по условиям действующего контракта, составленного по принципу «качай или плати», Россия должна оплачивать прокачку 109 миллионов кубометров голубого топлива в сутки вне зависимости от того, осуществляется ли реальная прокачка газа или нет. А это значит, что, если Украина получает деньги за транзит, то газа в трубе может и не быть, и это будет совершенно законно. А европейским потребителям Россия поставит топливо по имеющимся у нее другим маршрутам.