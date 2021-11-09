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Кличко заявил, что не хочет становиться президентом Украины для удовлетворения амбиций

Политика
Кличко заявил, что не хочет становиться президентом Украины для удовлетворения амбиций

Президентская деятельность является вызовом и каторгой. Таким мнением в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном поделился мэр Киева Виталий Кличко.

В беседе с журналистом Кличко ответил на вопрос об участии в президентских выборах на Украине в 2024 году. По его мнению, утвердительная позиция с его стороны будет неискренней. Кличко не хочет становиться главой государства для удовлетворения личных амбиций. Кроме того, для него эта должность вовсе не является привилегией.

«Сказать, что я очень желаю президентом стать – это будет неискренне. Я уверен, что если нужно будет, то я приму решение...удовлетворять какое-то свое личное эго мне не имеет смысла», — говорится в комментарии Кличко.

Президентские выборы на Украине должны состояться в 2024 году. До этой процедуры в 2023 запланировано голосование за депутатов Верховной рады.

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