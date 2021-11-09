Российские власти задумались о введении QR-кодов в самолетах и поездах

Профильные министерства обсуждают техническую возможность введения системы проверки QR-кодов в поездах и самолетах. Решение будет выдвинуто исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

Транспортные компании и соответствующие министерства обсудили возможности проверки у пассажиров железнодорожных и авиационных компаний наличие QR-кодов, которые подтверждают иммунный статус человека, относительно коронавируса. На сегодняшний день, Кремль не обсуждает введение подобной системы на транспорте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас речь идет о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте», — сообщил один из представителей профильных ведомств.

На данном этапе собираются предложения от различных федеральных структур, Госдумы и Совета Федерации. Набор инициатив закончится к 15 ноября, после чего и будет принято решение.