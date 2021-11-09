Депутат Госдумы Тарбаев предупредил о неготовности египетских курортов к приему россиян

Качество отдыха в Египте оставляет желать лучшего, считает депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев. Поэтому целесообразнее развивать внутренний туризм, ведь наши курорты как минимум ничем не хуже заграничных.

Шарм-эш-Шейх и Хургада, если судить по недавней истории с отравлением наших соотечественников в одном из отелей, не могут справиться с увеличившемся туристическим потоком из РФ, считает Тарбаев. Депутат прогнозирует снижение стоимости отдыха в результате увеличения количества чартерных рейсов, пишет издание NEWS.ru.

«Меня на самом деле больше интересует не появление чартеров, а именно состояние курортов, которые будут принимать наших туристов, потому что последние события, связанные с египетским отравлением, говорят о том, что на местах не готовы к тому, чтобы возобновить такой турпоток, — заявил депутат Госдумы, председатель парламентского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Говоря о повышении конкурентных преимуществ внутреннего туризма, Тарбаев заметил, что правительству нужно работать «над всеми аспектами», и усовершенствовать законодательную базу, так как последний принятый в РФ закон о туризме принят в 1996 году и регулирует в основном въездной туризм.