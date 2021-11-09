Комплексное развитие территории «Горская» в Петербурге предложили представители компании «Мегалайн»

Концепцию развития территории «Горская» в Санкт-Петербурге обсудили в Медиагруппе «Патриот» с представителями компании «Мегалайн».

Заместитель руководителя управления перспективных проектов ООО «Мегалайн» Станислав Скачков представил три архитектурных проекта: «Парк», «Облако» и «Острова». Они основаны на одинаковых принципах и оказывают минимальное воздействие на окружающую среду.

«Это открытость видов, это снижение количества транспорта, который бы перемещался по территории. Мы пытались сделать видовые коридоры, чтобы избежать эффекта зажатости для тех, кто будет работать на территории, а также создавать пешеходные связи между разными компонентами застройки», — представил проекты Скачков.

Общий объем инвестиций составит около 60 млрд рублей, сообщает Федеральное агентство новостей. Предполагается, что на новых площадках разместятся компании IT-направления, нейротехнологий и искусственного интеллекта.

«По мере коммерциализации разработок мы надеемся, что технологии будут размещаться здесь же в рамках площадки», — добавил заместитель руководителя управления по инвестиционным проектам ООО «Мегалайн» Виктор Герман.

Территория «Горской» состоит их семи земельных участков, в компании «Мегалайн» разработали комплексное освоение территории. Это позволит создать около 14 тыс. рабочих мест и станет локомотивом развития Северной столицы.