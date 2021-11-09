Цеков объяснил, в каком случае Украина начнет разваливаться на глазах

Россия обязательно поднимется на защиту своих граждан в Донбассе, если Украина решиться нанести удар по Луганской и Донецкой народным республикам, и после этого украинские территории начнут разваливаться на глазах.

С таким предупреждением в интервью изданию «Комсомольская правда» к украинскому руководству обратился сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

«Если кто-то в Киеве рассуждает о возможном «нападении России», всем нужно представлять, что в случае военной агрессии против территории, где живут сотни тысяч граждан с паспортами Российской Федерации, наша страна просто обязана будет сделать все для защиты этих своих граждан, — заявил собеседник издания. — И если вдруг Киев всерьез решит напасть на Донецк и Луганск, то их нынешние украинские территории просто начнут разваливаться на глазах».

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По мнению сенатора, у киевского режима нет никаких шансов силой вернуть Донбасс в состав Украины, даже если Запад решит оказать ему в этом вопросе внешнюю поддержку.

У Украины есть лишь один путь, уверен Цеков. Этот путь предполагает выполнение Минских соглашений. А все, что вместо этого предпринимает Киев, провокации и излишняя самонадеянность ряда представителей украинских военных и политических сил – это все пустое, заключил сенатор.