Лидер проекта создания транспортных узлов в Петербурге Коломин озвучил планы на 2022-2025 годы

Причину катастрофической нехватки транспортно-пересадочных узлов в Санкт-Петербурге объяснил в эфире Медиагруппы «Патриот» лидер проекта ООО «Мегалайн» по созданию ТПУ Александр Коломин.

Обозначение намерений о сотрудничестве с городскими властями не является «зеленым билетом» для осуществления проекта, это всего лишь один шаг в нужном направлении. Для реализации планов по развитию транспортной инфраструктуры требуется полноценная поддержка правительства Санкт-Петербурга, заявил Коломин.

Представитель компании «Мегалайн» отметил, что надеется на сотрудничество с ООО «РЖД», это поспособствует развитию транспортной инфраструктуры в городе на Неве. Совмещение железнодорожных платформ с пересадочными узлами сделает путешествие по городу более удобным, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы хотим запустить строительство с 2022 года, к 2024-2025 годам мы планируем, что первые объекты будут введены в эксплуатацию», — озвучил планы компании Коломин.

Превыми точками для обновления транспортной инфраструктуры должны по проекту стать четыре станции: «Старая деревня», «Проспект Большевиков», «Гражданский Проспект» и «Улица Дыбенко», пояснил замруководителя управления перспективных проектов ООО «Мегалайн» Станислав Скачков.