Московское метро 40 минут стоит от «Театральной» до «Белорусской»

Участок Замоскворецкой линии московского метро стоит уже 40 минут, отсутствует движение от станции «Театральной» до «Белорусской».

Поезда задержали для проверки одного состава 40 минут назад, но до сих пор движение не началось. На станциях в центре столицы скопилось большое количество пассажиров. О происшествии сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На Замоскворецкой линии нет движения от «Театральной» до «Белорусской» для проверки одного состава. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом», — говорится в сообщении.

Пассажирам советуют пересесть на другие виды транспорта. В департаменте сообщили, что движение поездов по Зеленой ветке восстановили, движение по графику начнется примерно в течение 15 минут.