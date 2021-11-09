Вассерман пояснил, почему РФ нужно с осторожностью «сшивать» страну

Российская Федерация является крупнейшей, но не единственной частью России. И Россия, которая ранее не раз распадалась на части, всегда собиралась обратно в единое целое.

Об этом в авторской колонке для сайта РЕН.тв пишет депутат Государственной думы, известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, комментируя встречу президентов России и Белоруссии, который в День народного единства – 4 ноября – на заседании Высшего государственного совета Союзного государства подписали декрет, утверждающий 28 интеграционных программ.

«Открытым текстом объясняю: даже каждая программа по отдельности значительно улучшает взаимодействие двух республик, — подчеркивает эксперт. — Совместное же их действие, по одному из законов диалектики, переводит количественные изменения в качественные: изрядная часть хозяйственных и политических механизмов на пространстве от Бреста до Владивостока будет отныне действовать как единое целое».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

При этом Вассерман отмечает, что у многих людей в нынешней ситуации возникает вопрос, почему не все системы РФ и Белоруссии объединяются, и формально две страны остаются независимыми, и на белорусской территории до сих пор не размещены российские гарнизоны и военные базы.

В ответ на эти вопросы, по словам аналитика, можно привести множество причин, по которым России и Белоруссии не следует слишком спешить с процессом полного объединения.

«Прежде всего напомню: в лихие девяностые Российская Федерация и Белоруссия развивались в прямо противоположных направлениях — там удалось сохранить единую систему хозяйствования, охватывающую львиную долю промышленных производств, да и сельское хозяйство в основном подконтрольно государству, а тут усилиями тоталитарной секты «либералы» разрывались жизненно важные хозяйственные связи, а предприятия раздавались кому попало — иной раз явным мошенникам», — пишет Вассерман.

К настоящему времени российские хозяйства заново потихоньку стыкуются, но подключение к ним еще и Белоруссии было бы слишком сложной задачей. Тем более, что в Белоруссии в разы меньше, чем в России разных направлений деятельности, а значит там их гораздо легче координировать. На накопление технических средств, достаточных для согласования всего, что происходит на обширных российских территориях, потребуется несколько лет, а значит пока распространить на Россию белорусскую управленческую систему не представляется возможным.

«Три десятилетия назад нашу общую страну рвали по живому. Сшить ее вновь можно и нужно — но очень осторожно. Надежнее и безопаснее немного промедлить, чем спешкой скомпрометировать наше общее дело воссоединения», — добавил Анатолий Вассерман в заключение.