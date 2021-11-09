Политолог Ищенко указал на стремление России к мирному урегулированию ситуации в Донбассе

Россия разработала грамотную стратегию в отношении украинской проблематики. Таким мнением поделился политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Комментируя ситуацию на юго-востоке Украины, он отметил, что Москва стремится использовать в урегулировании вопроса только мирные методы. По его словам, Россия не просто так придерживается наблюдательной тактики. Ищенко с помощью одной фразы раскрыл истинную суть такой позиции.

«Россия будет стремиться к тому, чтобы решить все вопросы на украинском направлении без применения оружия. Украина — не жилец», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что киевские власти еще во времена Майдана лишила страну любых возможностей для возвращения в жизнеспособное состояние. России следует просто дождаться определенного момента, когда Украину будет неспособна к каким-либо провокациям, уточнил политолог.

«В 2014 году они отрезали себе все возможности для возвращения в жизнеспособное состояние. Поэтому можно просто дождаться, пока по реке проплывет труп твоего врага», — объяснил Ищенко.

Ранее обозреватель не исключил, что НАТО может использовать Украину для нападения на Белоруссию, пишет телеканал «360». Североатлантический альянс в последнее время часть проводит совместные учения с ВСУ. Украинские аэродромы могли бы стать отправной точкой для атаки на соседнюю республику, считает Ищенко.