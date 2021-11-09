Обязательная вакцинация лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями введена в Петербурге

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление о проведении профилактических прививок против COVID-19 отдельным группам гражданам по эпидемическим показаниям.

Новая мера коснется лиц в возрасте старше 60 лет, а также петербуржцев с хроническими заболеваниями. В их число входят люди с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы, гласит документ.

На сегодняшний день полную вакцинацию от COVID-19 в Петербурге прошли 2,2 млн человек. Коллективный иммунитет составляет 63,7%. С начала пандемии в Северной столице было выявлено 735 739 случаев заболевания коронавирусом.