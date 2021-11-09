Ванга предрекла России звание духовного лидера всего мира

Россия сумеет преодолеть все трудности и стать единоличной безраздельной «хозяйкой мира». Таким предсказанием когда-то давно поделилась знаменитая болгарская провидица Ванга.

Ее пророчества известны по всему миру, поскольку они часто касались самых масштабных событий. Ванга предсказывала исторические события и катастрофы на много лет вперед. Многие из ее пророчеств были посвящены России и развитию страны.

В Сети появилось пророчество Ванги, которое до этого момента считалось потерянным, а теперь взбудоражило интернет. По ее словам, российское государство даст миру надежду в темные времена.

«Никогда не померкнет она, ничего не остановит величие этой страны. Россия будет духовным лидером всего мира. И нынешний гегемон — Америка — склонится перед ней», — сказала когда-то Ванга.

Плюс ко всему, согласно пророчеству, те страны, которые когда-то покинули Россию, вновь вернутся к ней. Не исключено, что к союзу может присоединиться и родина Ванги — Болгария, передали «Народные Новости».

«Россия все сметет на своем пути и не только сохранится, но и станет единоличной безраздельной «хозяйкой мира», вновь станет сильной и могучей, настоящей империей», — говорила предсказательница.

Как стало известно ранее, пророчества российской святой Матроны Московской о судьбе Отечества в начале XXI века начали сбываться. По ее словам, авторитет России усилится на мировой арене.